Verso Euro 2024: amichevole da titolare con la Serbia per il viola Milenkovic

Con tanti italiani in campo, la Serbia di Dragan Stojkovic ha espugnato il campo della Svezia ed ha vinto 3-0 l'ultima amichevole prima dell'inizio dei prossimi Europei che si disputeranno in Germania. Maglia da titolare e 94' in campo per Nikola Milenkovic: il calciatore viola è stato impiegato come centrale nella retroguardia disposta a tre della selezione slava ed è stato autore di una buona prestazione, anche se macchiata da un cartellino giallo sul finire del primo tempo. Nella prima gara ad Euro 2024 i giocatori serbi troveranno sulla loro strada l'Inghilterra.