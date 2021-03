Verona-Roma, caso Diawara: ecco l’esito del ricorso

La Roma resta a cinquanta punti in classifica. Il collegio di garanzia del Coni ha infatti respinto il ricorso della società giallorossa, rigettandolo. Pertanto, per il “caso Diawara” è confermato il 3-0 a tavolino per il Verona dopo che la partita di campionato al Bentegodi era terminata 0-0. La Roma paga l’inserimento in lista Under 23 del 1997 Diawara: un errore sempre ammesso dal club giallorosso che, però, puntava sulla buonafede visto che il centrocampista non aveva lasciato il posto a nessun altro in lista Over. L’organo del Coni ha dunque confermato la decisione già presa dal Giudice Sportivo e ratificata in seguito dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc. Lo possiamo leggere nell’edizione online Gazzetta.it