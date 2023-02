Verona-Fiorentina, info e prezzi per il settore ospiti

Sono in vendita già da qualche giorno i biglietti per la prossima sfida di campionato tra Hellas Verona e Fiorentina, in programma lunedì 27 febbraio (ore 18.30), allo stadio ‘Bentegodi’. In vendita anche i biglietti per il settore ospiti al costo di 22€ compresi diritti di prevendita. I tagliandi per Verona-Fiorentina sono acquistabili sul sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale. Come riporta il sito ufficiale del club gialloblu, per la gara in oggetto le persone residenti nella regione Toscana non sono obbligate ad essere in possesso della tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto indipendentemente dal settore. I titoli d’ingresso saranno disponibili fino alle ore 19 di domenica 26 febbraio.