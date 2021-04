Verona-Fiorentina, i convocati di Juric. Tornano due ex viola

La lista degli avversari dei viola, si rivede Nikola Kalinic

A poche ore dal fischio d'inizio di Verona-Fiorentina, Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati gialloblu. Out per infortunio l'ex difensore viola Ceccherini, recuperato invece un altro ex viola come Kalinic. Si rivede anche Benassi! Indisponibili anche Miguel Veloso e Lovato. Qui sotto la lista completa, clicca qui per le probabili formazioni.