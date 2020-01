Verona – Daspo di 5 anni per l’Ultrà di Forza Nuova Castellini

Ricordate l’ultrà del Verona Castellini? Il capo della Curva veronese – gemellata con i viola – era entrato nella bufera dopo l’episodio che ha visto protagonista Balotelli durante Verona-Brescia e successivamente allontanato dalla società Hellas Verona. Oggi, con un provvedimento emanato dalla questura della città Veneta, sono stati comminati cinque anni di Daspo allo stesso tifoso. Per lui, come si legge dall’ANSA, divieto di accedere a qualsiasi impianto sportivo in Italia e nell’UE in cui si disputino partite di calcio di Serie A, B o C.