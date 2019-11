Il capo ultrà del Verona: “Razzismo? No, folklore. Balotelli non è del tutto italiano”

“Non razzismo, è folklore”. Così Luca Castellini, capo degli ultras del Verona, ha commentato i cori razzisti indirizzati ieri allo stadio a Mario Balotelli durante la gara tra Hellas e Brescia. “Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c… il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì. Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva. L’anno prossimo Balotelli non giocherà più a calcio, andrà in televisione a fare la prima donna. Appena è stato sotto la curva del Verona ha deciso di lanciare il pallone. Ha infamato Verona”, ha concluso con l’emittente Radio Café (parole riportate da Sky Tg 24).

Repubblica.it riporta altri virgolettati dello stesso Castellini: “Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Ce l’abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani”.