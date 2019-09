Venerato rivela: “Ecco perché è saltato Politano alla Fiorentina”. E su Montella…

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato a Radio Kiss Kiss commentando il mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Il mercato viola mi è piaciuto, anche se resta il punto interrogativo su Montella. A Catania e nella prima esperienza a Firenze l’ho amato, ma ora è diverso. È dai tempi della Sampdoria che non mi convince più. Politano? Conte lo vede come seconda punta nel 3-5-2, ma non può fare lì l’esterno cosa che poteva fare in un 4-3-3. La Fiorentina lo ha chiesto a Marotta, ma il tecnico si è opposto”. CHIESA, CHE SUCCEDE? LE PAROLE DI MANCINI FANNO RIFLETTERE…