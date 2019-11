Vecino: “La gara della Juve? Non l’ho vista, il pomeriggio mi piace dormire”

Scelto da Conte per partire dal primo minuto contro il Torino, l’ex centrocampista della Fiorentina Matias Vecino è intervenuto per un commento flash ai microfoni di Dazn nel prepartita. “La partita della Juventus? Non l’ho vista”, ha risposto sorridendo, “il pomeriggio mi piace dormire…“. La gara di Bergamo tra l’Atalanta e i Bianconeri ha sollevato più di qualche polemica inerente all’utilizzo del Var, non ultima quella di Gabriel Batistuta.