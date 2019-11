Batistuta, che stoccata al Var! Il tweet: “Usato così è noioso e ridicolo”

Il finale di Atalanta-Juventus, primo anticipo di questa tredicesima giornata di Serie A, ha fatto esplodere l’ennesimo focolaio di proteste nei confronti dell’uso del Var. I bianconeri hanno vinto per 3-1 in rimonta e in occasione di due dei tre gol segnati la decisione assunta dal direttore di gara non è parsa convincente fino in fondo. Se ne è accorto tra gli altri anche Gabriel Batistuta, che ha commentato con amarezza su Twitter: “Sto guardando Atalanta-Juventus. Il modo in cui viene usato il Var mi sembra ridicolo, oltre che noioso. Gli arbitri hanno ancora molta discrezione. C’è ancora molto da migliorare”.