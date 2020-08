Valzer panchine in Serie A: in chiusura Genoa e Parma

Stanno per concludersi le ultime operazioni sulle panchine di Serie A. In attesa di capire cosa succederà in casa Inter, due società sono ai dettagli per risolvere l’ingaggio del futuro allenatore. Rolando Maran sta risolvendo gli ultimi dettagli burocratici con il Cagliari, poi diventerà l’allenatore del Genoa, pronto un biennale. Lo stesso biennale che, salvo sorprese o eventuali opzioni, avrà anche Fabio Liverani a Parma. La firma arriverà presto, probabilmente già domani dopo l’invio del documento che consentirà a Liverani di rescindere unilateralmente con il Lecce grazie all’articolo 9. (Alfredopedullà.com)

