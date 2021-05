Valzer delle panchine, anche Iachini in lizza

L'ex allenatore della Fiorentina potrebbe rientrare nel giro: ci pensa la Samp, dove ha già lavorato

Dopo l'addio alla Fiorentina, Giuseppe Iachini torna sul mercato degli allenatori. E in un'estate movimentata come non mai per le panchine, Beppe può sperare di ripartire subito. Il Corriere dello Sport di oggi fa il suo nome in ottica Sampdoria, dove si sta pensando ad un ritorno: in lizza c'è anche Marco Giampaolo. Iachini era stato accostato nei giorni scorsi anche al Verona, che perderà Juric (Torino), ma il presidente gialloblu Setti sembra orientato su Tudor o D'Aversa.