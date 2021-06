Valcareggi su Antognoni: “Ho scritto alla Fiorentina di stare attenta perchè…”

Il procuratore e opinionista viola: "Antognoni ha diritto di stare alla Fiorentina, lo farei vice presidente"

Furio Valcareggi a TMW Radio ha parlato così della questione Antognoni: "Ho mandato un messaggio alla Fiorentina: 'Occhio alla buccia di banana di Antognoni o vi si rivolta contro la piazza'. E' stato una bandiera e non ha mai vinto niente. Per fare la bandiera qui ci vuole un amore solenne. Lo conosco da sempre, ha diritto di stare alla Fiorentina, deve fare il vice-presidente. I ragazzi conoscono lui ma non Rui Costa. La Fiorentina deve riconfermarlo, con qualsiasi ruolo. Non si può mettere in discussione la volontà di Antognoni di rimanere".