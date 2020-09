Under 21, tra poco in campo: Sottil dall’inizio, Ranieri no. Cutrone non c’è…

ITALIA U21: Plizzari, Tripaldelli, Varnier, Raspadori, Melegoni, Sottil, Maleh, Bettella, Casale, Esposito Se., Colpani. A disp. Del Favero, Adjapong, Esposito Sa., Carraro, Salcedo, Ranieri, Cuomo, Zanellato, Maggiore. All. Nicolato.

Questa la formazione scelta dal CT Paolo Nicolato per l’amichevole tra Italia e Slovenia: Sottil, in procinto di trasferirsi al Cagliari, parte dall’inizio, dalla panchina invece l’altro viola Ranieri. Cutrone non figura nelle note, ma si è allenato e non c’è da temere: non è lui l’azzurrino trovato positivo al Covid-19. Calcio d’inizio previsto alle 17:30, diretta tv su Rai 2.

