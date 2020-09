L’ex agente: “Solo il Benevento può competere per Bonaventura. Se lo gestissi ancora, lo spingerei a Firenze”

Giocondo Martorelli, ex procuratore di Giacomo Bonaventura, ha parlato a Lady Radio:

“Si parla di un profilo molto interessante, in 5 anni di Milan ha accumulato esperienza ed è nel gruppo della Nazionale di Mancini. Inoltre si è ripreso dal grave infortunio, quindi sia tecnicamente sia dal punto di vista dell’esperienza è un nome importante. Tatticamente è una scelta ottima, poi ci sono questioni economiche che devono essere considerate. Il Benevento ha fatto un’offerta molto importante, e l’ingaggio del giocatore non è da trascurare. Se fossi ancora il suo procuratore, non avrei dubbi: per qualità, storia, società direi Fiorentina. Ma è normale, un procuratore vuole sempre una destinazione più blasonata per il proprio assistito. Non che a Genova, Verona o Benevento non ci si possa sentire giocatori, ma tra le tre solo i Sanniti possono tentarlo.

E’ normale che la Fiorentina, considerando Torreira come primo obiettivo, possa pensare anche a Bonaventura insieme a lui. Può giocare a fianco di Castrovilli, poi dipende dalle idee di Iachini. Non ho alcun dubbio, la Fiorentina ha bisogno di giocatori come Bonaventura, anche per un discorso di profondità della rosa”.

