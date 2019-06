Under 21, Kean e Zaniolo restano in gruppo. Ma giocheranno ancora?

Moise Kean e Nicolò Zaniolo, che erano stati esclusi dal CT Di Biagio prima della sfida vinta per 3-1 dall’Under 21 contro il Belgio, si sono scusati nel corso di una riunione in cui era presente anche l’allenatore; i due restano in gruppo, bisogna ora capire cosa succederà se l’avventura degli Azzurrini nell’Europeo U21 (CLICCA) proseguirà. Di Biagio sta ponderando il da farsi, al momento dunque la punizione continua, anche se non ci saranno misure drastiche. Lo riporta Sky Sport.