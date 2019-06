Kean e Zaniolo in ritardo: Di Biagio s’infuria ed esclude il bianconero col Belgio

Vigilia agitatissima per l’Under 21 che deve battere il Belgio e sperare per passare alle semifinali dell’Europeo. Zaniolo e Kean sarebbero stati puniti per essere arrivati in ritardo alla riunione tecnica. I due tuttavia non sarebbero fuori rosa. Sono infatti arrivati insieme agli altri sul pullman azzurro approdato intorno alle 19 e 20 allo stadio di Reggio Emilia: Zaniolo, cappellino in testa, è stato tra i primi a scendere, Kean – con le “cuffione” alle orecchie – tra gli ultimi. IL PUNTO SUGLI EUROPEI U21