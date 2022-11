Una mostra su Paolo Rossi a Palazzo Medici Riccardi. Venerdì l’inaugurazione

Venerdì 18 novembre, alle ore 12, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze (con ingresso da via Cavour 9) si terrà la presentazione e l'inaugurazione della Mostra sulla vita di Paolo Rossi allestita nella 'Galleria delle Carrozze'. Tra i personaggi che interverranno anche due grandi ex viola come Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli, compagni di squadra di Pablito nell'Italia campione del mondo 1982. La mostra, con orario 9-19, sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 30 novembre 2022, nella Galleria delle Carrozze (via Cavour 5).