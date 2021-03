Come vi avevamo già anticipato, la Serie A in questo turno infrasettimanale celebra il ricordo di Davide Astori trasmettendo su tutti i maxischermi degli stadi l’immagine del capitano viola al minuto 13′ delle varie partite. A partire dal match di questa sera, Juve-Spezia, visto che Lazio-Torino, inizialmente prevista per le 18:30, non è stata disputata.

L’iniziativa della Fiesole: “Coloriamo la città per Astori”