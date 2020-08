Un attaccante viola in corsa per il premio “Renato Cesarini”

Come riportato dall’ANSA, Dries Mertens (Napoli), Felipe Caceido (Lazio) e Patrick Cutrone (Fiorentina) sono in corsa per il premio “Renato Cesarini”. Prestigioso riconoscimento assegnato al calciatore autore del gol più in extremis della Serie A 2019/20. Giunto alla 5/a edizione, il premio è intitolato all’ex calciatore italiano emblema del gol all’ultimo minuto. Lunedì 3 agosto a Senigallia saranno premiati anche Arrigo Sacchi, Ariedo Braida e Daniele Massaro.

