Ultima chiamata per Ancelotti in Champions: se non sarà qualificazione, Gattuso in pole

Se Daniele Pradè smentisce qualsiasi contatto con Gennaro Gattuso, il Napoli ci pensa eccome al tecnico ex Milan. Secondo Gianluca Di Marzio il club partenopeo non prenderà alcuna decisione clamorosa nei prossimi due giorni, anche perché martedì sera gli azzurri giocheranno l’ultima partita in programma del girone Champions, contro il Genk al San Paolo. Ad Insigne e compagni basta un punto per qualificarsi agli ottavi di finale, ma nel caso in cui fallissero incredibilmente il match-point, il presidente Aurelio De Laurentiis cambierebbe al volo guida tecnica. Il prescelto sarebbe proprio Gattuso (col quale, però, mancherebbe ancora l’accordo sulla durata del contratto), con Luciano Spalletti in seconda battuta.