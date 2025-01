Ulivieri resta presidente dell’AssoAllenatori: “Ci aspetta un grande lavoro da fare”

L’Assemblea Generale Elettiva dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, riunitasi stamattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha riconfermato Renzo Ulivieri nel ruolo di Presidente. Per lui l’85,5% dei voti, arrivato alla terza votazione (il quorum richiesto per il presidente candidato con due mandati alle spalle è, da Statuto, pari al 75%). Centoventotto i delegati presenti per questo appuntamento che segna così il prossimo quadriennio associativo. L’Assemblea, con l’89,6%, ha eletto anche Valentina De Risi come rappresentante del calcio femminile in seno al Consiglio Direttivo dell’Aiac.