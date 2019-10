Ufficiale, salta la prima panchina in A: la Samp e Di Francesco si dicono addio

C’è l’accordo. E c’è anche l’ufficialità. Salta la prima panchina in Serie A: Eusebio Di Francesco – sei sconfitte in sette partite di campionato – si congeda così dalla Sampdoria con una risoluzione consensuale del contratto. All’ormai quasi ex tecnico blucerchiato verrà corrisposto solo il pagamento della prima annualità di stipendio, pari a 1,8 milioni netti, ma l’allenatore rinuncerà ai due anni di contratto successivi. Una soluzione che soddisfa alla fine entrambe le parti: se da una parte permette al club di Corte Lambruschini di evitare l’onere gravoso di dover pagare un contratto triennale da 10,8 milioni lordi complessivi, dall’altra consentirà a Di Francesco di trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. STEFANO PIOLI TORNA IN PISTA, PRESA LA DECISIONE SUL SUO FUTURO