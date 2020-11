Ufficiale: la Toscana diventa zona rossa, ecco cosa cambia

La Toscana diventa zona rossa per il covid. E’ ufficiale, dopo la telefonata del ministro della Salute Speranza al presidente della Regione Eugenio Giani con il quale la Toscana è stata informata della scelta.Dunque dopo l’arancione la Toscana passa al colore rosso, quello che dipinge la situazione più grave in una scala di tre (giallo, arancione e rosso). Ci sono una serie di indicatori che assegnano i colori alle regioni. E tra gli indicatori che hanno determinato il passaggio c’è anche il repentino aumento del numero dei morti. La settimana che viene valutata è quella tra il 2 e l’8 novembre.

“I dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l’attribuzione delle misure per la ‘zona rossà a Campania e Toscana”, avevano detto fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid. L’Emilia Romagna dovrebbe diventare zona arancione. Diverrebbero arancioni anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Marche. Così scrive lanazione.it

La decorrenza della nuova ordinanza è da domenica 15 novembre e durerà almeno 14 giorni

TUTTI I DATI AGGIORNATI

Le regole delle zone rosse

Con la Toscana in zona rossa le principali novità sarebbero la chiusura di tutti i negozi salvo alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole (ma anche i parrucchieri sarebbero aperti) e soprattutto il divieto di circolazione anche all’interno del proprio comune se non per giustificati motivi di lavoro, salute, studio o necessità (con autocertificazione). Inoltre l’attività motoria come le passeggiate sarebbero ammesse solo nei pressi di casa e l’attività sportiva andrebbe fatta da soli:

Mobilità

Stop agli spostamenti sia in altre regioni che all’interno del proprio comune, salvo esigenze di lavoro, di salute o studio (sempre con autocertificazione)

Scuola Didattica a distanza a partir dalla dalla seconda media

Attività commerciali

Negozi chiusi tranne alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, parrucchieri. Solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti

Attività motoria e sportiva

Attività motoria, come le passeggiate, solo nei pressi di casa. Attività sportiva all’aperto ammessa, ma da soli