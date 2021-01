Calciomercato: il Torino si rinforza con un colpo in attacco, ma non mancano gli imprevisti

Come riportato da l’ANSA, dopo molte difficoltà burocratiche il club di Urbano Cairo ha finalizzato l’acquisizione dell’attaccante Antonio Sanabria. Il paraguayano voluto da mister Nicola avrà l’obiettivo di supportare la fase offensiva dei granata, ma non potrà farlo da subito. Espulso nell’ultima gara giocata col Betis Siviglia, è squalificato per un turno. Al suo arrivo in Italia, inoltre, è risultato positivo al Coronavirus. Posto in isolamento fiduciario seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario prima di iniziare gli allenamenti con i compagni.

Torreira sì, ma a giugno. Mercato chiuso, no viola a Pulgar e Kouamé