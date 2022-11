UFFICIALE – Il Monza si separa dal suo DS: ecco il sostituto

Non ci sarà Filippo Antonelli dietro la scrivania da Direttore Sportivo del Monza alla ripresa del campionato contro la Fiorentina. Il motivo? Il dirigente brianzolo ha rassegnato oggi le sue dimissioni dall'incarico con il club di Berlusconi e Galliani, in seguito a una chiacchierata informale con l'AD. Il club ha comunicato anche il nome del sostituto, che sarà l'attuale Club Manager Michele Franco.

Dopo l’esperienza da calciatore in biancorosso dal 1996 al 1998, Antonelli è ritornato in Brianza da dirigente nell’estate del 2015, contribuendo alla scalata della Società dalla Serie D alla Serie A.A Filippo vanno i ringraziamenti più sentiti e i migliori auguri per il suo futuro professionale. Il nuovo Direttore Sportivo sarà Michele Franco, attuale Club Manager.