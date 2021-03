Ufficiale, il Crotone riparte da Serse Cosmi

Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Serse Cosmi la guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. Insieme al tecnico umbro approdano in rossoblù il suo vice Michele Tardioli, il preparatore atletico Manuel De Maria e il match analyst Salvatore Pollino. Al mister ed al suo staff il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù! La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza.

