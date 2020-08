Ufficiale: finita l’era di James Pallotta. La Roma passa a Friedkin per 591 milioni

La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. La firma è arrivata dopo una lunghissima trattativa, quando in Italia erano circa le due di notte. Si conclude così l’era di James Pallotta, al timone del club dall’agosto 2012 ed inizia quella del magnate texano. Che per assumere il comando del club verserà 591 milioni, di cui circa 500 andranno al presidente giallorosso ed ai suoi soci e il resto sarà utilizzato subito per la gestione corrente del club (42 milioni per completare l’aumento di capitale già sottoscritto da mesi). “Noi tutti del Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari per diventare parte di questa città e di questo club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia Roma“. Friedkin, così, sarà il 24° presidente della storia della Roma. (Gazzetta.it)

