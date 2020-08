La Fiorentina ci prova per Riccardi: ecco il valore del cartellino

Il filo diretto tra la Fiorentina e l’ambiente romanista – tornato in auge in questi mesi grazie al lavoro di Daniele Pradè – potrebbe dare presto nuovi frutti. Da tempo i viola – scrive La Nazione – hanno messo gli occhi sul capitano della Primavera giallorossa Alessio Riccardi (SCHEDA), centrocampista classe 2001 (lo scorso anno 23 presenze e 13 gol) che la Roma valuta in uscita. Ad agevolare le cose potrebbero essere anche stavolta i buoni uffici tra il manager del giocatore Minieri (agente anche dei viola Castrovilli e Kouame) e la società di Commisso, che oltre a Riccardi ha messo nel mirino anche il laterale sinistro Calafiori, sul quale però i giallorossi non sembrano disposti a scendere a patti. Il valore del cartellino di Riccardi è di poco più di 2 milioni.