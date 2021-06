Ora è ufficiale: Dionisi non guiderà l’Empoli nella prossima stagione

Dionisi non sarà più l'allenatore dell'Empoli per la prossima stagione. Il tecnico toscano, in passato, era stato affiancato anche alla Fiorentina.

Redazione VN

L'Empoli, attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha comunicato che Alessio Dionisi non sarà più il suo allenatore per la prossima stagione. L'ex tecnico del Venezia, prima dell'arrivo di Gattuso a Firenze era anche stato timidamente affiancato alla Fiorentina. Per Dionisi è pronta la panchina del Sassuolo.