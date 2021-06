Empoli, si delinea il post-Dionisi: tandem Andreazzoli-De Rossi in panchina?

L'ex centrocampista giallorosso, accostato in passato anche alla Fiorentina, potrebbe lavorare con il tecnico toscano

Una volta finiti gli Europei, augurandosi che l'Italia possa andare il più avanti possibile, Daniele De Rossi dovrà decidere il suo futuro, intrapresa appunto la carriera di allenatore ed in attesa di prendere il patentino. In queste settimane è al fianco di Roberto Mancini come componente del numeroso staff del c.t. azzurro, ma da luglio l'ex centrocampista della Roma potrebbe finire in un club. In tal senso alfredopedulla.com lancia in orbita l'idea dell'Empoli, che vorrebbe affiancare De Rossi ad Aurelio Andreazzoli: dovrebbe essere, infatti, il tecnico di Massa a sostituire il traditore Dionisi. Tra l'altro lo stesso Andreazzoli ha allenato De Rossi ai tempi della Roma durante la sua esperienza nella Capitale.