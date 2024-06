Ufficiale, De Laurentiis ha il suo allenatore: la firma di Antonio Conte

Il Napoli ha seguito da tempo Vincenzo Italiano come possibile scelta, soprattutto lo scorso anno. Anche Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli erano nomi papabili per la panchina azzurra

Adesso è ufficiale, Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. L'ex Juventus e Inter ha firmato un contratto di tre anni a 6 milioni stagione. Dopo un tormentone durato quanto una stagione intera, Aurelio De Laurentiis ha deciso di rilanciare il suo Napoli puntando su un big come l'allenatore salentino.

Il Napoli ha seguito da tempo Vincenzo Italiano come possibile scelta, soprattutto lo scorso anno. Anche Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli erano nomi papabili per la panchina azzurra. Così Antonio Conte dopo la firma del contratto: " "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale".