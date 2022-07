Udinese, sconfitta per 1-2 contro il Qatar: la Fiorentina osserva interessata

L'Udinese ha perso l'amichevole contro il Qatar per 1-2. Decisive le reti di Moaz su rigore e Homam, che hanno risposto al gol del momentaneo 1-1 del difensore Benkovic per i bianconeri. La Fiorentina osserva interessata, visto che durante la tournée in Austria e Spagna, che avrà inizio nei prossimi giorni, dovrà affrontare anche la nazionale qatariota. -> LEGGI TUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE