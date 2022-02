Udinese-Salernitana decisione presa. Stesso destino per i viola?

Decisione presa dalla corte d'appello della FIGC su Udinese-Salernitana. Destino simile anche per la Fiorentina?

Accolto il ricorso della Salernitana che dunque recupererà la partita contro l'Udinese. Questo quanto deciso dalla corte d'appello della FIGC. Cambia dunque la classifica di Serie A, che vede scendere i friulani a 24 punti e salire i campani a quota 13. Possibile destino analogo per la Fiorentina, vista la situazione analoga che coinvolge la stessa Udinese. Anche se in quel caso erano stati i friulani a non partire, a causa delle tante positività al Covid-19 presenti in rosa.