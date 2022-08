Twente, Jans: “Che ricordi nel 2007, vi spiego cosa cambia tra i miei e i viola”

Allenava il Groningen - "Questo pomeriggio ho riguardato le formazioni del 2007... era bella da vedere quella Fiorentina, c'erano campioni come Mutu, Liverani e Frey. Adesso i viola sono come noi: sono in crescita. Sarà molto interessante la gara di domani, anche se la Fiorentina è più importante di noi a livello internazionale. Quando ho affrontato la Fiorentina con il Groningen c'era Cesare Prandelli, che per me è sempre stato fonte di ispirazione, come uomo e come allenatore. Oggi c'è Italiano che mi sembra stia iniziando una meravigliosa carriera".