Twente-Fiorentina: chiesta la riduzione della multa e la UEFA…

Paul van der Kraan, noto giornalista olandese, ha riportato una notizia per quanto riguarda il match tra Twente e Fiorentina. Per quanto successo la squadra di casa era stata multata per una cifra di 55.000 euro, mentre la Fiorentina per 10.000. Il Twente ha chiesto la riduzione della cifra, ma la UEFA ha risposto con un secco no.