Tuttosport, che figura: titola con Felipe Anderson ma deve cambiare nella notte

Felipe Anderson alla Juventus? Sì, fino alla mezzanotte di oggi. Il brasiliano infatti ha firmato per il Palmeiras, prendendo in contropiede anche Tuttosport

"Felipe, e uno". Così avrebbe titolato Tuttosport questa mattina per accogliere Felipe Anderson alla Juventus. Tutto molto bello, se non per un piccolo dettaglio: il brasiliano ha firmato per il Palmeiras.Brutta figura quella del quotidiano torinese che, dopo la mezzanotte, è stato costretto a rifare completamente la prima pagina. "Tormenti Chiesa, futuro Yildiz", così è cambiato il titolo di Tuttosport. Rimane però la figuraccia, che in giro di poche ore, ha fatto il giro dei social. Questa la prima pagina corretta: