Tutti pazzi per Vicario. Anche Mourinho su di lui, ma occhio a Napoli e Bayern

Guglielmo Vicario, a lungo seguito dalla Fiorentina, si sta confermando come uno dei portieri più forti dell'intero campionato di Serie A. E le prestazioni in crescendo stanno man mano attirando sul talento empolese sempre maggiori interessi. Secondo quanto racconta calciomercato.com, sul classe '96 il Napoli ha una sorta di prelazione morale per una cifra che oscilla fra i 20 e i 25 milioni. Sullo sfondo, però, c'è l'ombra decisamente ingombrante del Bayern Monaco. E nelle ultime ore si è unita alla bagarre anche la Roma che spera di poter bruciare la concorrenza. Quel che è certo è che l'ex Cagliari pare sempre più un rimpianto per i Viola.