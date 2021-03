Alessandro Tuia, difensore Benevento, ha parlato a Sky Sport prima di Benevento-Fiorentina: “È una partita importantissima per entrambe le squadra. Per i campioni che ha, la Fiorentina è in ritardo in classifica. A noi servono punti. Era impensabile mantenere il ruolino di marcia dell’andata, ora siamo in un momento di difficoltà, ma ne usciremo tutti insieme”.

