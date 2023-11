Trasferimento di Mandragora dalla Juve all’Udinese: indagato il club friulano

Continuano le indagini degli inquirenti relativamente alle operazioni di mercato fatte dalla Juventus nelle stagioni sportive più recenti. Stavolta sotto la lente d'ingrandimento c'è finita l'Udinese per l'acquisto nell'estate del 2018 dell'oggi viola Rolando Mandragora, che da Torino si trasferì in Friuli per 20 milioni. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero Veneto, infatti, la Procura di Udine ha messo nel mirino in questi giorni proprio l'affare tra i due club bianconeri. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti prendono in considerazione ben tre diversi reati: falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. L’indagine si trova ancora in una fase preliminare.