Tra Pierozzi e la Serie A, adesso c’è il tribunale: Reggina penalizzata!

La Reggina sta lottando in Serie B per riuscire a concretizzare il sogno della Serie A. Filippo Inzaghi si sta confermando un mister capace di fare bene in campionati minori e con vari viola come Pierozzi e Gori spera davvero di dare grande soddisfazione ai proprio tifosi. Come riportato da Sky Sport sono arrivati adesso i tre punti di penalizzazione per la Reggina a causa dei mancati pagamenti alla squadra. La penalizzazione verrà scontata nella stagione in corso.