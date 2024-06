Tour a Firenze: orari, percorso e divieti

Sabato 29 la carovana del Tour de France partirà dal Villaggio alle Cascine (area attrezzata per le squadre in attesa della partenza), all'incirca intorno alle 12 , in modalità non competitiva e si dirigerà verso piazza della Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale.

Il percorso

Villaggio - Piazzale delle Cascine - Viale degli Olmi - Piazzale Thomas Jefferson - Viale del Visarno - Via del Fosso Macinante - Via Luciano Berio - Piazza Vittorio Veneto - Viale Fratelli Rosselli - Piazzale di Porta al Prato - Il Prato - Via Curtatone - Lungarno Amerigo Vespucci - Piazzale Carlo Goldoni - Via della Vigna Nuova - Piazza di San Giovanni - Piazza del Duomo - Via dei Calzaiuoli - Piazza della Signoria (partenza ufficiale) - Via Vacchereccia - Via Por Santa Maria - Ponte Vecchio - Via dei Guicciardini - Piazza dei Pitti - Piazza di San Felice - Via Romana - Piazza della Calza - Piazzale di Porta Romana - Viale Niccolò Machiavelli - Piazzale Galileo - Viale Galileo - Piazzale Michelangelo - Viale Michelangelo - Via Carlo Marsuppini - Via Coluccio Salutati - Piazza Gavinana - Viale Donato Giannotti - Viale Europa - Piazza Gastone Nencini - Viale Europa - Viale del Pian di Ripoli - Bagno a Ripoli (circa 12.40 partenza ufficiale) - Rimini.