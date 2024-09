Totti punzecchia la Roma: “Dovrebbe fare chiarezza su Bove e Zalewski”

Francesco Totti punge la Roma. Dopo l'esperienza da dirigente di qualche anno fa e l'addio, la bandiera giallorossa non è tenera nei confronti del club. Intervistato da Sky Sport, alla domanda sul mercato (molto dispendioso) della Roma, ha risposto così: "Se mi piace? Ni. All'ultimo hanno cominciato a mischiare un po' tutto, dopo tutti i casini successi. Ora tocca a De Rossi metterli bene in campo. Nell'ultimo mese ci siamo sentiti spesso e volentieri, è contento di ciò che sta facendo e ora proverà a fare meglio perché non pensava di partire così male. Ha la voglia e la testa per migliorare".