Toscana resta in zona arancione ma alcuni comuni diventano rossi. Ecco quali

Ufficiale la decisione sul “colore” della Toscana durante la prossima settimana. A stabilirlo è stato il Ministero della Salute con la supervisione della cabina di regia.

Il governatore Eugenio Giani si è occupato di comunicare attraverso una diretta Facebook i dettagli dei comuni più a rischio nella regione. Passano in rosso altre due zone della Toscana: quella di Prato e quella del Cuoio, quest’ ultima comprensiva di cinque comuni: Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. Resta in zona rossa il comune di Viareggio. Ipotesi zona bianca per l’Isola d’Elba.

Scampata, invece, la zona rossa per l’area senese che resta arancione come dunque gran parte della Toscana, Firenze e dintorni compresi.

