Moreno Torricelli, doppio ex della sfida di domani tra Fiorentina e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole: “Sarà una gara stimolante per entrambe le squadre, soprattutto quella viola. Montella arriva da due sconfitte, sarà sicuramente difficile, ma sono sicuro che i giocatori daranno qualcosa in più. Chiesa? Si è guadagnato tutto sul campo. Se adesso la Fiorentina e i suoi tifosi pretendono tanto da lui perché è un giocatore di sicuro avvenire. Non so se a Firenze o da altri parti, ma lui e Bernardeschi sono il futuro del nostro calcio”. CROCE E DELIZIA: QUANDO RIBERY INCONTRA LA JUVENTUS…