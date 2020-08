Torreira: “Stagione complicata, voglio sentirmi importante. Il futuro…”

Il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira (La scheda) ha parlato ai microfoni di Radio Sport890. Queste le sue dichiarazioni in merito al suo futuro:

La scorsa stagione ho giocato con continuità, questa meno. Quest’anno è stato più complicato: ho perso la continuità e la fiducia. Questo non mi piace. A quest’età ho bisogno di giocare per essere convocato in nazionale. Voci di mercato? In questo momento non so niente. Ho bisogno di riposare perché è stata una stagione molto lunga, mi sono infortunato, poi c’è stato il coronavirus. Ho un contratto con l’Arsenal, ma se in futuro dovrò cambiare sarà una decisione presa per il mio bene. Ogni giocatore cerca una squadra in cui si sente importante. Vedremo cosa accadrà in futuro.