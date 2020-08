La Fiorentina e il dubbio Vlahovic: cosa fare del giovane centravanti

Dusan Vlahovic rimarrà in viola anche la prossima stagione? E’ questa la domanda che si pone questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio. Il giovane centravanti non ha propriamente deluso a livello di numeri stagionali ma sicuramente ancora pecca di inesperienza e ad oggi, tra lui e Cutrone, sarebbe l’italiano molto probabilmente ad ottenere la conferma. Vlahovic finora ha sempre manifestato amore e appartenenza verso i colori viola e così vorrebbe continuare a fare. Certo, spesso nel calcio subentrano anche le strategie di mercato e le esigenze di un club e finora Dusan potrebbe essere il nome da sacrificare solo ed esclusivamente in prestito qualora arrivasse un innesto importante nel ruolo di centravanti. Il club viola non vorrebbe privarsi dell’attaccante serbo e infatti, assieme al suo agente, cercherà di gettare le basi per il suo rinnovo di contratto.