Torino, per Belotti finito l’incubo Covid. Lotta contro il tempo per la convocazione

Andrea Belotti si è lasciato alle spalle il Covid, come comunicato dall’Asl al club granata, l’attaccante fortunatamente si è negativizzato. Diciotto giorni dopo l’inizio dell’isolamento, il Torino può riabbracciare il suo capitano. Adesso come riportato da Gazzetta.it sarà una lotta contro il tempo per averlo a disposizione contro l’Inter, magari per una frazione molto limitata di gara. Tra oggi e domani, come da protocollo, sosterrà la visita medica per riavere l’idoneità sportiva. Domani pomeriggio è atteso al Filadelfia per il primo allenamento di squadra.

