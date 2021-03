Galliani peggiora dopo la positività al Covid-19: trasferito in ospedale

L’ex ad del Milan Adriano Galliani è ricoverato in ospedale a due settimane dalla sua positività al Covid-19. Il dirigente del Monza, infatti, ha visto aggravare le proprie condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19 e di conseguenza, come scrive liberoquotidiano.it, è stato trasferito in ospedale in via precauzionale. Stessa sorte che era toccato al suo storico collega ed amico Silvio Berlusconi, che dopo aver contratto il Coronavirus ha affrontato il decorso in ospedale.

Calamai: “Prandelli non rischia, ci vorrebbe stomaco per richiamare Iachini”