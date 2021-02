Torino, i contagiati aumentano: sempre più probabile il rinvio della partita

Il Torino tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato che c’è un ulteriore giocatore positivo al Covid-19. Sono quindi in totale 7 i calciatori granata attualmente positivi al Covid, più un componente dello staff medico. Per questo motivo, su indicazione dell’Asl, è stato annullato anche l’allenamento di oggi così come era avvenuto ieri. All’orizzonte la gara di venerdì contro il Sassuolo, sempre più a rischio rinvio. “C’è la possibilità che non si giochi. Entro domani sarà presa una decisione” ha confermato il dottor Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino. TRA I POSITIVI GRANATA ANCHE ALCUNI BIG