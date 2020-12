Torino, Cairo rassicura: “Giampaolo resta. E sto per rinnovare a Belotti”

Gemellate nelle tifoserie e coinvolte entrambe nella bassa classifica di Serie A. Fiorentina e Torino stanno vivendo un periodo simile, che dura ormai da alcuni mesi. Ma in casa granata non si pensa al cambio di allenatore, stando alle parole di Urbano Cairo: “Non ho mai pensato di esonerare Giampaolo. I nostri primi tempi sono eccellenti e questo vuol dire che la mano dell’allenatore si è vista, però adesso ci vuole il passo successivo. Ho fiducia che presto le cose possano migliorare” ha detto oggi alla Rai. Prima di parlare di Belotti: “E’ il simbolo del Toro. Noi abbiamo molta stima nei suoi confronti, l’obiettivo è quello di tenerlo, adesso parleremo con lui anche per il rinnovo del contratto. Con Vagnati ci stiamo lavorando”.

